Çorlu tren kazasının 6. yıldönümünde duygu dolu anma töreni

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden 8 Temmuz 2018'de İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere 362 yolcu ve 6 personelle yola çıkan tren, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirirken, 328 kişi de yaralandı. Kazanın 6. yıl dönümünde hayatını kaybedenler, Sarılar Mahallesi'nde yapılan anıt önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Kazada yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ellerinde kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyarak, anıt ve rayların üzerine resimlerinin bulunduğu pankartları bıraktı.

Kazada oğlu Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Demiryollarının liyakatsiz yöneticileri ve ihmalleri nedeniyle canlarımızı kaybettik. 6 yıl geçti, ama her sene burada buluştuğumuzda acımızın ilk günkü kadar taze olduğunu fark ediyoruz. Bugün bir kez daha ölüyoruz. Acımız taze, özlemimiz artıyor. Duygularımızı anlatmak zor, ama birlikte verdiğimiz omuz omuza mücadelemiz halen devam ediyor. Bu katliamın bir ihmal cinayeti olduğunu herkese ispatladık" dedi.

Kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin ise acılarının hiç bitmeyeceğini vurguladı. Bilgin, "Bu hüzün dolu günde bizleri yalnız bırakmadığınız, acımıza ortak olduğunuz ve unutturmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Anma etkinliğinin ardından ölenler için Sarılar Mahallesi Camisi'nde mevlit okutuldu.