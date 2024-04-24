Çorlu'da eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: DHA
Çorlu'da eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin iki ayrı evde yaptığı aramada 1 kilo 60 gram eroin ve 1568 sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan iki şahsın evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

H.B. ve M.M. adlı kadınların evlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, çatı ve merdiven altlarında 1 kilo 60 gram eroin, 1568 sentetik hap ve ruhsatsız 1 av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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