Çorlu'da eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan iki şahsın evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

H.B. ve M.M. adlı kadınların evlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, çatı ve merdiven altlarında 1 kilo 60 gram eroin, 1568 sentetik hap ve ruhsatsız 1 av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.