Çorlu’da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Fuhşa yer temin etme ve aracılık etme’ suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Çorlu’da 8 masaj salonunda masöz olarak görev yapan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını belirledi. Salonlara eş zamanlı yapılan operasyonda fuhuş yaptırılması nedeniyle 16 şüpheli kişi ile para karşılığında fuhuş yaptığı gerekçesiyle 17 masöz kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, fuhuşta kullanılan 17 cep telefonu, 1 flaş bellek, çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemler sonrası hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 masöz kadın hakkında da işlem yapıldı.