Çorlu'da metruk bina küle döndü: Mahalleli tepkili

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorlu'da metruk bina küle döndü: Mahalleli tepkili

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina sabaha karşı alevlere teslim oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Yamanlar Sokak'ta, sabaha karşı madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina alev topuna döndü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.Yangın sonrası bina tamamen küle döndü.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Yangınla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "Birkaç kez söyledik bu bina gözden geçirilsin diye ama söylediklerimizi kale alan olmadı" diyerik tepki gösterdi.

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Çorlu'da metruk bina küle döndü: Mahalleli tepkili

Çorlu'da metruk bina küle döndü: Mahalleli tepkili

Çorlu'da metruk bina küle döndü: Mahalleli tepkili

Çorlu'da metruk bina küle döndü: Mahalleli tepkili

Çorlu'da metruk bina küle döndü: Mahalleli tepkili

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