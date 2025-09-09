Çorlu’da sır cinayet! Uzman çavuşun evinde esrarengiz ölüm: Gülşah başından vuruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 29 yaşındaki Gülşah Güngör, arkadaşı olan uzman çavuş Y.A’nın evinde başından vurulmuş halde bulundu. Silah sesi ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güngör’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, dün Şeyhsinan Mahallesi Karanfil 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Gülşah Güngör, ilçede görevli arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evine gitti. Burada evden silah sesi geldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından vurulduğu belirlenen Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşah Güngör'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayın ardından silahın sahibi uzman çavuş Y.A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü yerde yatarken bulduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

tekirdag-removebg-preview.png

aw534603-06.jpg

aw534603-05.jpg

aw534603-04.jpg

aw534603-02.jpg

Son Haberler
“Anagold yeniden üretime geçsin, ocaklar aşsız kalmasın”
“Anagold yeniden üretime geçsin, ocaklar aşsız kalmasın”
Burası Ankara'nın göbeği! Sürücü yaya kadını döverek hastanelik etti
Burası Ankara'nın göbeği! Sürücü yaya kadını döverek hastanelik etti
Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı kabul etti
Erdoğan, Rabia'yı kabul etti
Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi!
Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi!
Nottingham Forest'ın başına Manisalı hoca geldi
Nottingham Forest'ın başına Manisalı hoca geldi