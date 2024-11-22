Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'ya kurşun yağdıran saldırgan kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'ya kurşun yağdıran saldırgan kamerada

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çorlu'nun Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

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Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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