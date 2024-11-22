Çorluspor 1947 Teknik direktörü Ersin Aka silahlı saldırıda öldürüldü

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'ya silahlı saldırıya uğradı.
Saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, yürüdüğü esnada, henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Saldırganın tabancasından çıkan kurşunla kanlar içerisinde yerde kalan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Aka, ihbar sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Polis, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
TAKIMIN BAŞINA GEÇELİ 1 AY OLDU
25 Ekim tarihinde Çorluspor 1947'nin başına geçen Ersin Aka takımın başında 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı.