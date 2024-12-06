Çorum Alaca'da ambulansa yetişmeye çalışan otomobil tarlaya devrildi

Çorum’un Alaca ilçesinde, hasta taşıyan bir ambulansa yetişmeye çalışan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden Çorum’un Alaca ilçesine doğru seyir halindeyken, Ünalan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. yönetimindeki 28 ABH 527 plakalı otomobil, ambulansı takip ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Otomobilin tarlaya devrilmesiyle sürücü Mustafa K. ve yanında bulunan Leyla K. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı.