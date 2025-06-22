Çorum FK eski teknik direktörü Tahsin Tam ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ikinci kez kulüpte görev alacak Tam'ın, Çorum FK'nin 2. Lig şampiyonluğunda büyük katkısı olduğu kaydedildi.

ÇORUM FK'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Kulübümüzün kıymetli destekçilerinden Arca Savunma'nın ortağı Savaş Balçık, teknik direktörümüz Tahsin Tam konusunda son noktayı koydu. 2. Lig şampiyonluğunda birlikte büyük başarılara imza atan Savaş Balçık ile Tahsin hocamız arasındaki güçlü dostluk, 1. Lig hedefimizde de yol gösterici oluyor. '2. Lig şampiyonluğunun ardından şimdi de 1. Lig'de hocamızla kupa kaldırmalıyız. Yolumuza Tahsin hocamızla devam etmeliyiz.' diyen Savaş Balçık'ın bu net duruşunun ardından başkanımız Oğuzhan Yalçın da 'O zaman hedefimiz tam, yolumuz net' diyerek teknik direktörümüz Tahsin Tam ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için yeniden birlikteyiz." ifadelerine yer verildi.

Çorum FK, 2022-2023 sezonunda Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti.

Kırmızı-siyahlı takım, bir sonraki sezon 1. Lig'de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alınması sonucu Tam ile yollarını ayırmıştı.