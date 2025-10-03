Çorum FK galibiyet özlemini dindirdi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Manisa FK'yı 3-1 mağlup eden Çorum FK, 4 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Çorum FK, Manisa FK’yı konuk etti.

Ev sahibi takım, 8. dakikada öne geçti. Oğuz Gürbudak’ın ortasında ceza sahası içinde Samudio kafayla topu ağlara yolladı: 1-0

30. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Gürbudak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Çorum FK 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Çorum FK, 38. dakikada farkı üçe çıkardı. Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Samudio düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0

Manisa FK 66. dakikada golü buldu. Savunmadan dönen topla ceza sahasının önünde buluşan Birama Toure'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

Maçı 3-1 kazanan Çorum FK, 18 puana yükseldi. Manisa FK ise 8 puanda kaldı.

Sezona ilk 4 maçını kazanarak başlayan Çorum FK, daha sonraki 4 maçta galibiyet yüzü görememişti.

Van Spor FK ile 0-0 berabere kalan Çorum temsilcisi, daha sonra İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. Sonraki maçlarda ise Serik Spor ve Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

