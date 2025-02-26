Çorum FK Türkiye Kupasına galibiyetle veda etti

Geosis Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3.haftasında Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Çorum FK 2-1 kazanırken galibiyeti getiren goller 41.dakikada Taha İbrahim Rençber ve 77.dakikada Abdullah Güler'den geldi. Boluspor tek golünü 48.dakikada Arda Işık'la buldu.

İKİ TAKIMDA ELENDİ

Bu skorla beraber hem Boluspor hem de Ahlatcı Çorum FK Ziraat Türkiye Kupasına veda etti. Ahlatcı Çorum FK, grubu 3 puanla 5. sırada tamamlarken, Geosis Boluspor ise puansız son sırada yer aldı.

AHLATCI ÇORUM FK 2 BOLUSPOR 1

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Faruk Yağlı

Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Dk. 81 Timurhan Kartal), Eren Tunalı, Furkan Enes Uyar, Taha İbrahim Rençber, Burak Kılıçoğlu (Dk. 68 Yusuf Peker), Yunus Emre Divan (Dk. 81 Halil İbrahim Atalay), Polat Polat (Dk. 54 Emin Arslan), İsmailcan Kabataş (Dk. 54 Ahmet Said Acısu), Hasan Ege Akdoğan, Can Efe Bozacı, Abdullah Güler

Geosis Boluspor: Bartu Kulbilge, Halil Çınar Nergiz, Muhammet Emin Yılmaz, Arda Tuğra Saygı, Eren Çakırdağ, Harun Yerlikaya (Dk. 60 Eren Gökgöz), Muhammet Mustafa Yıldız, Arda Işık (Dk. 59 Kerem Yıldırım), Egemen Kazancı (Dk. 71 Deniz Yıldız), Miraç Uzunoğlu (Dk. 59 Doğukan Bağdat), İsmail Kalburcu (DK. 31 Mesutcan Nakaş)

Goller: Dk. 41 Taha İbrahim Rençber, Dk. 78 Abdullah Güler (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 48 Arda Işık (Geosis Boluspor)

Sarı kart: Dk. 39 İsmailcan Kabataş, Dk. 90+2 Halil İbrahim Atalay (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 74 Mesutcan Nakaş (Geosis Boluspor)