Çorum FK yıkıldı Bodrum FK finale çıktı

Bodrum FK ile Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off rövanş maçında karşı karşıya geldi.

Çorum'da oynanan ilk maç, 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Rövanş maçının 90 dakikası 0-0 tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.

120 dakika sonrası da denge bozulmadı.

Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Bodrum FK, adını finale yazdırdı.

Böylece finalde Sakaryaspor ile Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'e yükselen son takımı belirleyecek final 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak.