Çorum Sağlık Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak

Basın İlan’da, “mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Çorum Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaca Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi ambarlarına ilgili hastanenin talebi doğrultusunda teslim edilecektir.

İlgili hastanenin talebi doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde, peyderbey olarak 31.12.2023 tarihine kadar teslim edilecektir. İdare tarafından verilecek siparişler mesai saatleri (08:00 - 16:00) içerisinde 2 (iki) nüsha sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 01.12.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1. Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla Üzerinde Kalan MALZEMELER için teklifler verilmesine mütakip idarenin istedigi tarihler içinde avantajlı oldukları her kaleme ait numune teslim etmekle yükümlüdür.. Bunların üzerinde firma ismi, ürünün ihaledeki sıra numarası ve ihale kayıt numarasını belirten etiket olacak şekilde satınalma birimine teslim edilecektir.

2-Numunenin teknik şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

3- Verilen numunelerin teklif degerlendirme tamamlanmasına mütakip 1 ay içinde alınmaması durumunda numunelerin idaremiz her hangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.