Çorum Uğurludağ'da seçim sonuçları tartışması: Silah sesi ve arbede

92 oyun geçersiz sayılmasıyla MHP'nin itirazları gerginliğe yol açtı ve belediye önünde silah sesleri de duyulan bir arbede yaşandı.

Olay, AK Parti adayı Remzi Torun'un 13 oy farkla seçimi kazandığı resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından gerçekleşti. MHP İlçe Teşkilatı, 92 oyun geçersiz sayılmasına itiraz ederek İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Üç kurumdan da ret cevabı alması üzerine MHP'liler ve AK Partililer arasında gerginlik arttı.

Akşam saatlerinde belediye önünde toplanan iki grup arasında arbede çıktı ve silah sesleri duyuldu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri arbedeyi yatıştırırken, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da gruba hitap ederek sakinleşmeye çağırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, boş kovanlar toplandı. Cumhuriyet Savcılığı da çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.