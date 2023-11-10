Çorum'da 10 Kasım töreni

Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler çaldı, iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra protokol üyeleri Devlet Tiyatro Salonu'nda hazırlanan Anılarla Atatürk Sergisi’ni gezdi.
Anma programına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı