Çorum'da 10 Kasım töreni

Çorum'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anıldı.

KAYNAK: İHA
Çorum'da 10 Kasım töreni

Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler çaldı, iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra protokol üyeleri Devlet Tiyatro Salonu'nda hazırlanan Anılarla Atatürk Sergisi’ni gezdi.

6666uuyki.jpg

Anma programına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Hatay'da depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği konutların kaçak müteahhiti Mehmet Özat yakalandı Gündem
Hatay'da depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği konutların kaçak müteahhiti Mehmet Özat yakalandı
Tokat’ta tefecilik operasyonu Yaşam
Tokat’ta tefecilik operasyonu
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Atatürk’ün balmumu heykeli Berlin’de ziyarete açıldı Kültür Sanat
Atatürk’ün balmumu heykeli Berlin’de ziyarete açıldı
Atatürk olmasaydı ne olurdu. Celal Şengör anlattı Gündem
Atatürk olmasaydı ne olurdu. Celal Şengör anlattı
Biden: Ateşkes ihtimali yok Dünya
Biden: Ateşkes ihtimali yok
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşundayken bu durum bir kadının umrunda olmadı Video
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşundayken bu durum bir kadının umrunda olmadı