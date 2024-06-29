Çorum’da 2 polisin yaralandığı kaza kamerada

Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi'nde yaşanan olayda, Aslan A. yönetimindeki 19 ADY 154 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmış ve park halindeki 19 A 7672 plakalı resmi polis ekip aracına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracı da park halindeki diğer araçlara çarparak maddi hasara yol açmıştı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde 19 ADY 154 plakalı aracın polis ekip aracına çarpması ve çarpmanın ardından araçların savrulması görülüyor. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına almıştı.

Kazada yaralanan polis memurları Burhan Kayhan (31), Kadir Yanıçum (34) ve vatandaş Ömer Çelik (47), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Sürücü Aslan A. ise gözaltına alınmış olup, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.