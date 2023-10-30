Çorum'da 6 ayrı noktada anız yangını çıktı

Çorum’un Alaca ilçesinde 6 ayrı noktada anız yangını çıktı.

Çorum'da 6 ayrı noktada anız yangını çıktı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Eskiyapar, Değirmendere, İbrahim, Çapraşık, Sancı ve Karaçal köylerinde akşam saatlerinde anız yangını çıktı.

Aynı anda farklı noktalarda çıkan yangınlar nedeniyle Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere güçlükle müdahale edebildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve greyderle müdahale edilen yangınlar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçede son bir ayda çıkan anız yangınlarında binlerce dönüm arazi kül oldu.

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