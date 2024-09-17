Çorum'da alevlere teslim olan tandır evi küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da alevlere teslim olan tandır evi küle döndü

Çorum’un Alaca ilçesinde, tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde evlere sıçramadan söndürüldü. Ancak yangında tandır evi tamamen küle döndü.

Olay, Alaca ilçesi Eskiyapar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ekmek pişirilen tandır evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm tandır evini sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tandır evinin yanında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

İş makinelerinin yardımıyla söndürülen yangında, tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tandır evi küle döndü