Çorum’da aranan 5 firari yakalandı

Kaynak: İHA
Çorum’da aranan 5 firari yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 firari yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 27 Aralık 2024-3 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde, 104 denetim yapıldı, 36 kahvehane- kıraathane, 26 kafe, 32 çay ocağı 15 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 5 bin 112 şahsın ve 2 bin 661 aracın sorgulaması yapıldı. 5 aranan şahsın yakalandığı denetimlerde, 13 adet silah, 2 adet kesici, delici adet, 9 adet şarjör, 77 adet fişek, 49 adet sentetik ecza maddesi, 0,50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

aw363532-01.jpg

aw363532-02.jpg

aw363532-03.jpg

aw363532-04.jpg

Son Haberler
Hamile kadın takside doğurdu
Hamile kadın takside doğurdu
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...