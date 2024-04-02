Çorum’da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralandı

Olay, Buharevler Mahallesi Mustafa Kemal Ortaokulu önünde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, H.E.A.(17) ile M.Ç.(17) arasında okul önünde "yan baktın" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., üzerinde bulundurduğu bıçakla H.A.E.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi M. Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı H.A.E.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

