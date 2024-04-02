Çorum’da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Çorum’da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralandı
Çorum’da "yan bakma" meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada bıçaklanan çocuk ağır yaralandı.

Olay, Buharevler Mahallesi Mustafa Kemal Ortaokulu önünde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, H.E.A.(17) ile M.Ç.(17) arasında okul önünde "yan baktın" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

aw175480-02.jpgTartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., üzerinde bulundurduğu bıçakla H.A.E.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw175480-03.jpg Olayın şüphelisi M. Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

aw175480-04.jpg

Yaralı H.A.E.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Son Haberler
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü artık ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak Gündem
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü artık ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak
Tesla satışlarında sert düşüş Ekonomi
Tesla satışlarında sert düşüş
İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz 'Oylarımızı çaldılar hırsız var' Gündem
İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz 'Oylarımızı çaldılar hırsız var'
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatları açıklandı Yerel Haberler
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatları açıklandı
Galatasaray'ın Hatay maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz karar Spor
Galatasaray'ın Hatay maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz karar
Ali Koç Erden Timur'u tehdit etti: Yarım akıllı Fenerbahçe seni not etti her gece yatarken bizi düşün Spor
Ali Koç Erden Timur'u tehdit etti: Yarım akıllı Fenerbahçe seni not etti her gece yatarken bizi düşün
Rizespor'un hasreti bitti. 4 köşe oldular Spor
Rizespor'un hasreti bitti. 4 köşe oldular