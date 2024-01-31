Çorum'da bir tarlada Roma dönemine ait tarihi küp bulundu

Kaynak: DHA
Çorum'da bir tarlada Roma dönemine ait tarihi küp bulundu
Çorum'da tarlada Roma dönemine ait hububat depolama küpü bulundu. Küp müzeye teslim edildi.

Çorum'da 15 gün önce bir çiftçi tarlasında çalışırken 150- 200 kilo ağırlığında bir küp buldu. Çorum Müzesi uzman arkeologları olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Küpün Roma dönemine ve kendi döneminde yörede yaşayan çiftçiler tarafından hububat ve tahıl ürünlerinin depolanması ve saklanmasında kullanılan iri küplerden olduğu tespit edildi.

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KÜP MÜZE BAHÇESİNDE SERGİLENECEK

Küp, müze personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortak çalışmasıyla Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine götürüldü. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaşanan olayın ardından küpün müze bahçesinde sergilenmesi talimatını verdi. Jandarma bahçesinden alınan tarihi küp Çorum Müzesi bahçesindeki yerine nakledildi.

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