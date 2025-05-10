Çorum'da büyük tehlike. Anında kapatıldı

Kaynak: İHA
Çorum'da büyük tehlike. Anında kapatıldı

Çorum’daki tüm hayvan pazarları şap hastalığı riski sebebiyle kapatıldı.

Çorum’da görülen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarları bir sonraki emre kadar kapatıldı. Konuyla ilgili Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelindeki hayvan pazarları, şap hastalığı riski nedeniyle ikinci bir. Emde kadar tedbir amaçlı olarak geçici süreyle kapatılmıştır. Alınan bu tedbir, halk sağlığı ve hayvan varlığımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan, Kurban Bayramı öncesinde, hayvan sağlığını korumak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve halk sağlığını güvence altına almak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hayvancılık işletmelerinde denetimlerini 7 gün esaslı sürdürüyor.

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