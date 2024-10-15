Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi

Çorum'un Alaca ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularaka hayatını kaybeden Bolatcık köyü muhtarı Gazi Güler gözyaşları için toprağa verildi.

Alaca'ya bağlı Bolatçık köyünde önceki gün arazi anlaşmazlığı sonucunda yaşanan olayda, Köy muhtarı Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ve aynı köyden Secaattin Doğan tarafından silahla vuruldu. Muhtar Güler olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan kardeşi Orhan Güler ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kan donduran cinayet! Silahla öldürdükleri genç kadını bordür taşına bağlayıp köprüden attılarKan donduran cinayet! Silahla öldürdükleri genç kadını bordür taşına bağlayıp köprüden attılar

Bolatcık köyü muhtarı Gazi Güler'in cenazesi adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak köye getirildi. Cenaze öğle namazını müteakip Bolatcık köy caminde kılınan cenaze namazının ardından köyde bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi

Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi

Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi

Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi

Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi

Son Haberler
Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de
Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tik Tok 'ünlüleri' yarışma programında buluştu
Tik Tok 'ünlüleri' yarışma programında buluştu
Mardin’de restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı
restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi
Cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi