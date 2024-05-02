Çorum'da denetim. 7 kişi yakalandı

Çorum’da asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı personeller çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından Çorum genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 21 kahvehane ile kıraathane, 14 kafe, 23 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 5 otopark teftiş edildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde bin 469 şahıs sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalanmış, 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve 5’i tüfek ollmak üzere 16 adet ateşli silah, 8 adet kessici ve delici alet, 11 adet şarjör, 45 adet fişek, 88 addet sentetik ecza hapı, 39 gram metammfetamin, 1,42 gram esrar, 20 bin adet makaron kaçak sigara, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Bununla beraber 523 otomobilin kontrol edildiği denetimlerde 6 araca 49 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.