Çorum'da düğün konvoyu kavgası: Arkadaşını otomobiliyle ezdi

Kaynak: DHA
Çorum'da düğün konvoyu kavgası: Arkadaşını otomobiliyle ezdi
Çorum'un Zile Mahallesi'nde yaşanan olayda, Murat Saçır (24) ve arkadaşı E.C.K. (25), otomobilleriyle düğün konvoyunun önünü kesti.

Tartışmanın ardından E.C.K. yere düşerken, Saçır kaçarken arkadaşının üzerinden geçti. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de olayın vahametini gözler önüne serdi.

Olayın yaşandığı dün akşam saatlerinde çevredekilerin ihbarı üzerine polis müdahale etti. Ancak Saçır, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Gülhan Mahallesi'nde polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, yaralı E.C.K. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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