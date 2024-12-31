Çorum’da eğlence mekanlarına yılbaşı denetimi

Kaynak: İHA
Çorum’da eğlence mekanlarına yılbaşı denetimi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde denetlemelerini arttırdı. Kafe ve eğlence yerlerine sıkı denetim gerçekleştirdiler.

Halkın huzur ve sağlık güvenliği için sahada olan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kafe, eğlence mekanları, restoran ve fastfood gibi işletmelere yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

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Denetimde, servis malzemelerinin ve yiyecek hazırlama yerlerinin hijyeni, gıdaların saklanması, depolanması, menü listesinin görünür yerde bulunması, fiyat kontrolü, evrak kontrolü, ustalık sertifikası ve çalışanların portör muayene raporları kontrol ediliyor.

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Denetimlerde tespit edilen olumsuzluk durumunda işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

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