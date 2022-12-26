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Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Çorum’da, devrilen hafriyat kamyonunun yolcu minibüsüne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:38
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Çorum’da feci kaza. Devrilen hafriyat kamyonu yolcu minibüsüne çarptı: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
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Kaza, Çorum- Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen hafriyat kamyonu, yolcu minibüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen kişi ile yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, soruşturma sürüyor.

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