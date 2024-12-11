Çorum’da feci kaza: Refüje çarpıp takla attı. 5 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum’da feci kaza: Refüje çarpıp takla attı. 5 kişi yaralandı

Çorum’da Yozgat istikametine giden bir pikap sürücüsü hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada pikapta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile kavşağı Yozgat istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Can İ. yönetimindeki 01 CIN 24 plakalı Toyota marka pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki Ümmü İ., Hamza İ., Makbule Nur İ. ve Ebrar Ş. yaralandı.

Çorum’da feci kaza: Refüje çarpıp takla attı. 5 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da feci kaza: Refüje çarpıp takla attı. 5 kişi yaralandı

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