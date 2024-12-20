Çorum'da haraketli saatler: Bir haftada ikinci kez teşebbüs etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da haraketli saatler: Bir haftada ikinci kez teşebbüs etti

Çorum’da bir kadın bir binanın en üst katında intihara teşebbüs etti. Ekiplerin ikna ettiği kadının geçtiğimiz haftada intihara teşebbüs ettiği ve ikna edildiği öğrenildi.

Olay, Çepni Mahallesi Kubbeli 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kapalı otoparkın en üst katına çıkan C.B. (21) isimli kadın intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilen C.B., aşağı indirildi.

Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen C.B., hastaneye götürüldü. C.B.'nin bir hafta önce de başka bir binanın balkonunda intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Çorum'da haraketli saatler: Bir haftada ikinci kez teşebbüs etti

Çorum'da haraketli saatler: Bir haftada ikinci kez teşebbüs etti

Çorum'da haraketli saatler: Bir haftada ikinci kez teşebbüs etti

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