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Heyelan ardından otoyolda çukur oluştu

Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle yaklaşık 50 santimetrelik çukur oluştu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 22:34
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Çorumda heyelan meydana geldi. Otoyolda çukur oluştu

Heyelan ardından otoyolda çukur oluştu
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Çorum'da Dodurga ile İskilip ilçelerini birbirine bağlayan yolun 3. kilometresinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar oluştu.
 
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
 
Jandarma ekipleri, tek şeridi tamamen çöken yolda güvenlik önlemi aldı.
 
DERİNLİK 50 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTI
 
Toprak kaymasının diğer şeride sıçraması ihtimaline karşı yol bir süre ulaşıma kapatıldı.
 
Kara yolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.
 
İncelemede heyelan nedeniyle yolda oluşan göçüğün derinliğinin 50 santimetreye kadar ulaştığı belirlendi. (AA)
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