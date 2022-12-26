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Otobüslerin aküsünü çalan zanlı yakalandı

Çorum'da otobüslerin aküsünü çalarak hırsızlık olayına karışan şahıs, yakalandı. 

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:19
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Çorum'da hırsızlık olayı: Otobüslerin aküsünü çaldı

Otobüslerin aküsünü çalan zanlı yakalandı
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Çorum'da iki farklı otobüsten akü çalan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Önceki gün akşam saatlerinde, Çepni Mahallesi Çelik 1. Cadde üzerinde bulunan aşağı sanayi sitesi'nde park halinde bulunan 2 otobüse ait toplam 4 adet akü çalındı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri,
otobüslerden hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattılar.

Yapılan çalışmalar sonucunda, iki otobüse ait 4 akünün çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen küçük yaşta bir çocuk yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen çocuk çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Çalıntı aküler ise yapılan işlemlerin ardından araç sahiplerine teslim edildi.


(Kaynak: İHA)

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