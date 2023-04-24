Çorum’da iki ayrı çay ocağına ateş açıldı: 2 yaralı

Çorum’da iki ayrı çay ocağına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorum’da iki ayrı çay ocağına ateş açıldı: 2 yaralı

Olay, Taşhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir çay ocağına Oğuzhan A. tarafından ateş açıldı.

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Açılan ateş sonucu Murat Ü. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralanırken, Oğuzhan A. ise araçla olay yerinden uzaklaştı. İş yerine isabet eden kurşunlar nedeniyle çay ocağının camları kırılırken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Taşhan Caddesi'ndeki olayın hemen ardından iddialara göre Oğuzhan A. tarafından Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde bir başka çay ocağı daha kurşunlandı. Şans eseri olayda kimseye bir şey olmadı. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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