Çorum'da iş yeri kurşunlayıp, iki kişiyi yaralayan 3 zanlı yakalandı

24 Nisan'da N.S'ye ait 2 çay ocağı ile Çorum-Ankara kara yolunda hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçtığı tespit edilen O.A.(24), E.Ç. (19) ve S.Y. (17), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çorum'da 24 Nisan'da N.S'ye ait Gülabibey Mahallesi ve Çepni Mahallesi'ndeki 2 çay ocağına silahlı saldırı düzenlenmiş, Çepni Mahallesi'ndeki çay ocağında çalışan Murat Ü. (47) ve müşteri Fazlı G. (22) yaralanmıştı. Kısa süre sonra da Çorum-Ankara kara yolunda hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlenmişti. (AA)