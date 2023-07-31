Çorum'da kadın cinayeti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü.

KAYNAK: İHA
Çorum'da kadın cinayeti

Olay, Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

1 çocuk annesi Gülten A.'nın bir süredir kocasıyla ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Gülten A.'nın kocasını yakalamak için çalışma başlattı.

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