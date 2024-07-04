Çorum’da kaldırım işgallerine karşı ceza yağmuru

İşyeri sahibine daha önce yapılan uyarılara rağmen işgaline devam etmesi nedeniyle Belediye ekipleri tarafından malzemeleri kaldırıldı.

Ayrıca, trafik güvenliğini tehdit eden bir kamyonetin kaldırılması için Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından işyeri sahibine süre verildiği belirtildi.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin şehir genelinde devam edeceği ve kaldırım işgali yapan işletmelere karşı sıkı önlemler alınacağı vurgulandı. Açıklamada, “Tüm esnafımızı kurallara uymaya ve şehir estetiğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Denetimlerimiz titizlikle sürdürülecek” denildi.