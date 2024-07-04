Çorum’da kaldırım işgallerine karşı ceza yağmuru

Kaynak: İHA
Çorum’da kaldırım işgallerine karşı ceza yağmuru

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. Buharaevler Caddesi'nde araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokan bir işyerinin kaldırım işgaline son vermek amacıyla cezai işlem uyguladı.

İşyeri sahibine daha önce yapılan uyarılara rağmen işgaline devam etmesi nedeniyle Belediye ekipleri tarafından malzemeleri kaldırıldı.

Ayrıca, trafik güvenliğini tehdit eden bir kamyonetin kaldırılması için Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından işyeri sahibine süre verildiği belirtildi.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin şehir genelinde devam edeceği ve kaldırım işgali yapan işletmelere karşı sıkı önlemler alınacağı vurgulandı. Açıklamada, “Tüm esnafımızı kurallara uymaya ve şehir estetiğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Denetimlerimiz titizlikle sürdürülecek” denildi.

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