25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı

Çorum'da kavga edenleri ayırmaya çalışan lokanta sahibi ve oğlu silahla yaralandı

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 18:31
Takip Et

Çorum'da kavgayı ayırmaya çalışan lokanta sahibi ve oğlu silahla yaralandı

Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
+
Aa
-

Çorum'da bir lokantada kavga eden aşçı ile müşteriyi ayırmaya çalışan lokanta sahibi ve oğlu silahla vurularak yaralandı.

Kargı ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada, aşçı ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında araya giren lokanta sahibi H.G. (58) ile oğlu M.G. (35), müşteri tarafından silahla vuruldu.

Saldırgan, daha sonra iş yerini de kurşunlayarak olay yerinde uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kargı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı baba ve oğlu, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
3
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
4
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
5
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
6
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
7
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.