Çorum’da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu

Kaynak: İHA
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre M.M. idaresindeki 06 CIS 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarırken, kaza sonucu sürücü M.M. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.M. yaralandı.

Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahaleden sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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