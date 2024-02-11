Çorum’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çal köyünde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre Mehmet Ç. idaresindeki 19 LK 930 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan kamyonetin sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.