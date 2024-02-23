Çorum'da korkutan saldırı: Pompalı tüfekle ateş etti

Çorum'da gece yarısı bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu evde büyük hasar oluştu. Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak'ta U.K'ye ait apartman dairesinde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce eve pompalı tüfekle ateş edildi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Pompalı tüfekle eve ateş açılması sonucu evin camlarında hasar meydana geldi.

Eve saldıran zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.