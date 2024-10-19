Çorum'da muhtarların mutlu günü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da muhtarların mutlu günü

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, 19 Ekim muhtarlar günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, 19 Ekim muhtarlar günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşu gerçekleştirildi, ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Törene, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, törende muhtarların gününü kutlayarak, onların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yaptılar.

Çorum'da muhtarların mutlu günü

Çorum'da muhtarların mutlu günü

Çorum'da muhtarların mutlu günü

Çorum'da muhtarların mutlu günü

Çorum'da muhtarların mutlu günü

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