Çorum'da ormanlık alanda yangın

Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

KAYNAK: AA
Çorum'da ormanlık alanda yangın

İlçenin Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yangının ulaşım açısından zor bir alanda başladığını söyledi. Yangının kontrol altına alındığını aktaran Dağlı, itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

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