Çorum'da otomobil tıra çarptı 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Çorum'da otomobil tıra çarptı 5 kişi yaralandı

Çorum'da feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum'da Halil İbrahim B. idaresindeki 35 AY 3376 plakalı tır, Tokat-Ankara kara yolu Ekmekci köyü yakınlarında makasladı. Aynı istikamette seyreden Yiğit B. yönetimindeki 35 CYD 81 plakalı otomobil de tıra çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Sümeyye B, Temam Ö. ve Salih U. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan tır sürücüsü Halil İbrahim B. ile Salih U, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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