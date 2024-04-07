Çorum’da otomobile ateş açıldı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Çorum’da otomobile ateş açıldı: 1 yaralı
Çorum’da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir otomobil kurşun yağmuruna tutuldu. Düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Mehmet A. kontrolündeki otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Gerçekleştirilen silahlı saldırıda, Mehmet A.’nın araçta bulunan babası 51 yaşındaki Mehmet A. A., vücudunun birçok isabet eden saçmalarla yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sev edildi. Yaralanan Mehmet A. A. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırı sırasında park halindeki 3 araca saçma isabet ederken, polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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