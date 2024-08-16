Çorum'da Servis minibüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Çorum-Ankara kara yolunda meydana geldi. Emirhan Keskin'in kullandığı 19 S 0196 plakalı minibüs, Derya Demirci'nin idaresindeki 19 ABD 099 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 19 ABC 966 plakalı tıra da çarptı. Kazada minibüs ve otomobilde bulunan 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.