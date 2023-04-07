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Çorum’da silahlı kavga

Çorum’da yaşanan silahlı kavgada1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 08:12
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Çorum’da silahlı kavga

Çorum’da silahlı kavga
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İHA’nın haberine göre, olay Mimarsinan 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adilcan E. ile Serkan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan B. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Adilcan E.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adilcan E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren Serkan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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