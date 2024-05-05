Icardi serbest kaldı

Galatasaray'ın önemli golcüsü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağına dair dikkat çekici bir söylenti Yunanistan medyasında yer aldı.

İddialara göre, yıldız oyuncu sarı-kırmızılı kulüp yönetimiyle ayrılık konusunda anlaşma sağladı.

Süper Lig'de şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray'da, Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin geleceği hakkında çarpıcı bir spekülasyon gündeme geldi.

Yunan medyasına göre, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı ve yönetimle bu yönde bir mutabakata vardığı belirtildi.

Ek olarak, Icardi'nin serbest kalabilmek adına Galatasaray ile 9 milyon Euro'luk bir anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

Buna göre, Arjantinli forvet bu meblağı ödeyerek kendi bonservisini alacak ve serbest statüye geçecek.

Icardı sahadaki başarılı performansının yanı sıra, takıma olan bağlılığı, renkli karakteri ve coşkulu gol sevinçleriyle kısa sürede Galatasaray taraftarlarının gönlünü fethetti.