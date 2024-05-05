Furkan Andıç uğradığı ihaneti açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Furkan Andıç uğradığı ihaneti açıkladı
Ünlü oyuncu Furkan Andıç, katıldığı bir programda sevgilisi tarafından ihanete uğradığını açıkladı.

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan Cadı adlı sinema filminde rol alan Furkan Andıç, Katarsis adlı programda Gökhan Çınar’ın konuğu oldu.

Programda özel yaşantısına dair çarpıcı bir itirafta bulunan Andıç sevgilisi tarafından aldatıldığını söyledi.

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Kendisi gibi oyuncu olan Aybüke Pusat ile yaşadığı aşkla da daha önce gündeme gelen Andıç özel yaşantısına dair samimi itiraflarda bulundu.

Furkan Andıç, "Ben mağdur olan taraftım" diyerek yıllar önce ihanete uğradığını itiraf etti.

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Andıç, "Bu olayı öğrendiğimde o insanlar, benim için hiç var olmamışçasına yok oldular" dedi.

Yıllar sonra kendisine ihanet eden sevgilisi ve arkadaşını birlikte gördüğünde yanlarına giderek selam verdiğini söyleyen Andıç, "Bana baktıklarında o anı hatırlamalarını istemem. Kimse böyle bir hapishanenin içinde yaşamasın. O mahcubiyeti yaşamaya gerek yok, hangimizin 17 yaşında verdiği karar doğru bir karardı ki?" ifadelerini kullandı.

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Andıç bazı ilişkilerinde sevgililerinden şiddet gördüğünü de itiraf etti.

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