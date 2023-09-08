Çorum’da tır kazası: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolda arıza yapan tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Çorum’da tır kazası: 1 ölü

Çorum karayolunda Yusuf C. yönetimindeki tır, iddiaya göre Kırankışla köyü yakınlarında arızalandı. Sürücü tırı yolun sağına çekti.

Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan Selman Keşan idaresindeki patoz yüklü tır arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle Sungurlu-Çorum karayolu uzun bir süre kapalı kalırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tek taraflı kontrollü bir şekilde tekrar verilmeye başlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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