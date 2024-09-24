Çorum'da yoğun sis kazaya yol açtı: Sürücü araçta sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da yoğun sis kazaya yol açtı: Sürücü araçta sıkıştı

Çorum'un Alaca ilçesinde yoğun sis nedeniyle tır devrildi, sürücü yaralandı. Ekipler, sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Alacahöyük mevkiinde meydana geldi. Alaca'dan Çorum'a seyir halinde olan Mesut Z. yönetimindeki 45 ZR 900 plakalı tır, yoğun sis sebebiyle virajı fark edemeyerek kontrolden çıktı ve devrildi. Tır, bir süre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü Mesut Z., araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Çorum-Alaca karayolu bir süre trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, tırın ön camını sökerek sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Çorum'da yoğun sis kazaya yol açtı: Sürücü araçta sıkıştı

Çorum'da yoğun sis kazaya yol açtı: Sürücü araçta sıkıştı

Çorum'da yoğun sis kazaya yol açtı: Sürücü araçta sıkıştı

Çorum'da yoğun sis kazaya yol açtı: Sürücü araçta sıkıştı

Çorum'da yoğun sis kazaya yol açtı: Sürücü araçta sıkıştı

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