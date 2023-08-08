Çorum'da zimmetine para geçiren belediye çalışanı tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı belediyeye ait Sun-Beton A.Ş'de taşeron olarak çalışan ön muhasebe görevlisi, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

KAYNAK: AA
Çorum'da zimmetine para geçiren belediye çalışanı tutuklandı

Belediyeye bağlı olan Sun-Beton A.Ş.'nin muhasebe kayıtlarında farklılıklar tespit eden belediye yönetimi, durumu savcılığa bildirdi.

Gelen ihbar üzerine yapılan kayıt incelemesinde, şirketin ön muhasebe işlerini yürüten H.K.'nın zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Olayı araştırmak üzere görevlendirilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K.'nın, ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, taşeron şirketin muhasebe kayıtlarının 2 ayda bir incelendiğini açıkladı.

Yapılan son incelemede usulsüzlüklerin tespit edildiğini ve hemen suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Sezen, "Savcılığın incelemesi hala devam ediyor. İncelemeler sonucunda sadece son döneme değil, geçmiş yıllara dair belgeler de inceleniyor. Soruşturma tamamlandığında zimmete geçirilen miktar da ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

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